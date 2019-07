Cucchi: madre Cc, mi disse 'non toccato'

(ANSA) - ROMA, 3 LUG -"Eravamo tutti in casa e al tg fecero vedere la foto di Stefano Cucchi in obitorio e ricordo che Raffaele rimase molto sorpreso e disse 'mamma mia come sta combinato'". E' quanto affermato da Silvana Russo, madre di Raffaele D'Alessandro, il carabiniere imputato assieme ad altri quattro colleghi per la morte di Stefano Cucchi, parlando davanti alla prima corte d'Assise. Nei confronti di D'Alessandro l'accusa è di omicidio preterintenzionale. "Raffaele - ha aggiunto la donna sentita come testimone della difesa - poi mi riferì che aveva conosciuto Cucchi e di essere stato con lui al momento del foto segnalamento e della perquisizione ma mi ha sempre detto 'mamma ti giuro che non ho mai toccato nessuno'".