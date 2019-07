Sala, non possiamo prendercela con Raggi

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - "A volte a Roma il legame tra politica e manager delle partecipate scricchiola un po', non dai tempi attuali ma anche prima. Non possiamo prendercela oggi con la Raggi, il tema è che serve un ribaltamento totale delle logiche.

Rimane il fatto che in genere ci vogliono dieci, dodici anni di lavoro, non c'è altra possibilità". Lo ha detto il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interpellato sul caos rifiuti a Roma.