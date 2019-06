Rifiuti, Regione Lazio a Asl: 'Sos per asili e ospedali'

La Regione Lazio ha allertato le Asl "in relazione ai possibili effetti sulla salute pubblica" collegata al "protrarsi della mancata raccolta dei rifiuti a Roma". Lo rende noto l'assessorato alla Sanità, che ha invitato le Asl a "verificare la corretta rimozione dei rifiuti in particolar modo nelle vicinanze di ospedali, nidi e scuole materne e spazi pubblici adibiti ad attività collettiva come i mercati rionali".

"In relazione al protrarsi della mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Roma e contemporaneamente alla situazione di ondate di calore che hanno raggiunto la soglia di bollino rosso - si legge nella nota dell'assessorato guidato da Alessio D'Amato - sono stati oggi allertati tutti i direttori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp) delle Asl della Capitale in relazione ai possibili effetti sulla salute pubblica derivanti dalle esposizioni legate all'accumulo di rifiuti solidi urbani invitandoli a verificare la corretta rimozione dei rifiuti in particolar modo nelle vicinanze di strutture sanitarie o sociosanitarie, nidi e scuole materne e spazi pubblici adibiti ad attività collettiva come i mercati rionali con l'obbligo di segnalare eventuali fenomeni di combustone o autocombustione dei rifiuti. La situazione non va sottovalutata - si legge ancora - stante le alte temperature e richiede la massima collaborazione dell'Amministrazione comunale e dell'azienda Ama per evitare possibili effetti sulla salute in particolar modo per le persone con patologie respiratorie croniche e per i più piccoli".(ANSA).