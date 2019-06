Doina Matei esce dal carcere

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Una storia di dolore anche di riscatto.

Doina Matei, condannata a 16 anni di carcere per avere ucciso una ragazza, Vanessa Russo, con la punta di un ombrello nel 2007 alla stazione metro Anagnina, esce dal carcere. La notizia è stata anticipata dal Corriere della Sera. Doina esce dal carcere quattro anni prima per buona condotta che le ha permesso di guadagnare, secondo quanto riportato dal quotidiano, "45 giorni ogni sei mesi dal momento dell'ingresso in carcere. Ora non dovrà più rispettare le prescrizioni che le erano state imposte alla fine del 2015, quando ha avuto la semilibertà. Obblighi che se fossero stati violati avrebbero comportato il rientro nel carcere lagunare della Giudecca, dove la giovane donna è stata reclusa negli ultimi nove anni". "Per Doina incomincia adesso una nuova fase della sua vita, in questo percorso di detenzione ha capito molte cose ma resta il suo dramma interiore per il danno che ha cagionato", spiega l'avvocato Carlo Testa Piccolomini.