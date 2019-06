Sfondano vetrata banca, rapina a Roma

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Con un'auto 'ariete' hanno sfondato la vetrata di una banca alla periferia di Roma e una volta all' interno, armati di pistola, hanno preso circa 50mila euro dal bancomat. E' accaduto ieri pomeriggio intorno alle 16 in una filiale di via dell'Imbrecciato, in zona Portuense. I tre rapinatori avevano il volto coperto da mascherine anti-polvere.

Sulla vicenda indaga la polizia.