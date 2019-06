Sciopero trasporti Roma,traffico in tilt

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Disagi al traffico nella Capitale nel giorno dello sciopero del trasporto pubblico a Roma proclamato oggi da alcune sigle sindacali. Si registrano rallentamenti da Lungotevere a Muro Torto, da via Aurelia Antica a via Flaminia Nuova, da via dello Scalo di San Lorenzo a Pineta Sacchetti e via Salaria, dalla Tangenziale Est al Grande raccordo anulare. I due scioperi di 24 ore che interessano il servizio di trasporto pubblico gestito dall'Atac sono stati proclamati dalle segreterie territoriali di OrSA e Usb Lavoro Privato dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 20 al termine del servizio diurno.