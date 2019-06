Sciopero trasporti, chiuse metro A e C

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - E' iniziato lo sciopero nel trasporto pubblico a Roma proclamato oggi da alcune sigle sindacali. La metro A, la metro C e la ferrovia regionale Roma-Lido risultano chiuse mentre per quanto riguarda la metro B e la ferrovia Roma-Viterbo l'Atac sottolinea sul proprio profilo twitter che "il servizio prosegue con possibili riduzioni di corse".

Servizio ridotto anche sulla Termini-Centocelle così come sono possibili cancellazioni di corse per quanto riguarda bus, filobus e tram. Il Campidoglio ha annunciato che le zone a traffico limitato diurne del Centro e di Trastevere oggi non saranno in vigore. Il transito sarà quindi consentito anche ai veicoli privi di permesso. Il tutto per agevolare la mobilità durante lo sciopero del trasporto pubblico di 24 ore, indetto da OrSA e Usb Lavoro Privato dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 20 al termine del servizio diurno.

Disagi al traffico dal centro alla periferia. Si registrano rallentamenti da Lungotevere a Muro Torto, da via Aurelia Antica a via Flaminia Nuova, da via dello Scalo di San Lorenzo a Pineta Sacchetti e via Salaria, dalla Tangenziale Est al Grande raccordo anulare.