Riapre domani fermata metro Repubblica

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Riapre domani mattina la fermata metro Repubblica della linea A della metropolitana di Roma chiusa da 246 giorni. Terminati i collaudi la fermata sarà nuovamente operativa. Era stata chiusa il 23 ottobre scorso quando una ventina di tifosi del Cska di Mosca, a Roma per la partita di Champions della loro squadra, rimasero coinvolti in un incidente per il malfunzionamento della scala mobile. La stazione tornerà operativa domani mattina alle 5,30. Atac informa che sono conclusi tutti i collaudi con esito positivo sulle scale mobili oggetto degli interventi di manutenzione. Oggi verranno completate le operazione di messa in sicurezza e pulizia della stazione che riaprirà domani a inizio servizio.

"La stazione Repubblica riaprirà domani mattina in sicurezza.

Ci scusiamo per i disagi che cittadini e commercianti hanno dovuto affrontare in questi mesi a causa dei lavori straordinari di manutenzione", afferma la sindaca di Roma Virginia Raggi su twitter.