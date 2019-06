Maker Faire Rome, proroga scadenza call

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Sono già arrivati molti progetti ma non volendo rischiare di lasciarne fuori altri altrettanto interessanti e facendo seguito a numerose richieste, gli organizzatori della "Maker Faire Rome - The European Edition" hanno prorogato la scadenza (inizialmente prevista per oggi, 24 giugno) delle varie call. Resterà aperta, fino al prossimo 8 luglio, la Call per i Maker, gli appassionati di tecnologia, educatori, pensatori, inventori, ingegneri, autori, artisti, artigiani, designer, agricoltori, ricercatori, startupper, insomma tutti coloro che creano e stupiscono con la forza delle proprie idee. I progetti in tema di salute e disabilità presentati con la Call for Makers partecipano al premio "Make to Care". Un'intera sezione della prossima Maker Faire Rome, poi, sarà dedicata ai beni culturali e alle tecnologie di settore per quanto riguarda tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.