Golf: Pavan vince BMW International Open

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Il cielo è azzurro sotto il cielo di Monaco di Baviera. Andrea Pavan vince allo spareggio il BMW International Open di golf e conquista il secondo titolo in carriera sull'European Tour.

Grande exploit per il trentenne capitolino, che ha battuto al fotofinish la concorrenza di Matthew Fitzpatrick. Entrambi avevano chiuso il torneo in 273 (-15) colpi, ma un birdie alla seconda buca play off del player romano (parziale di 66, -6 nell'ultimo giro) ha infranto le speranze dell'inglese (par).

Ottimo risultato pure per Edoardo Molinari, terzo (275, -13) al fianco, tra gli altri, dello spagnolo Rafa Cabrera Bello e del britannico Matt Wallace, vincitore dell'edizione 2018 del BMW International Open.

E' la terza vittoria 2019 per l'Italgolf sul massimo circuito continentale. Dopo la doppietta di Guido Migliozzi (Kenya Open e Belgian Knockout) è arrivata la gemma di Pavan che, nell'agosto 2018, s'era già imposto nel D+D Real Czech Masters.