Tennis: Berrettini, niente finale Halle

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Matteo Berrettini non ce l'ha fatta a raggiungere la finale del "Noventi Open", torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.081.830 euro in corso sui campi in erba di Halle, in Germania. In semifinale è stato battuto per 7-6 6-3 dal belga David Goffin, numero 33 del ranking mondiale.

Nell'altra semifinale si affronteranno il fuoriclasse svizzero Roger Federer, già nove volte vincitore ad Halle, e il francese Pierre-Hugues Herbert, n.43 del mondo.