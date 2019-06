Pd Lazio,"Stop al concerto dei fascisti"

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Il Pd Lazio chiede di fermare il rave "nazista e fascista" previsto questa sera al Villaggio OLimpico.

In programma il concerto di sette gruppi, in prima fila i Zeta Zero Alfa, band di riferimento di Casapound e nota anche per la cinghiamattanza (ovvero una sfida a colpi di cinghia). "Vorremmo sapere se l'organizzazione di questo evento è al corrente che in quell'area è fatto divieto di fare concerti e attività affini, divieto reso attuale da una precisa determina dirigenziale del Comune di Roma. Il concerto va annullato e l'associazione promotrice sciolta per evidente apologia di fascismo", dichiarano in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi e il coordinatore del Forum Immigrazione del Pd, Marco Pacciotti.