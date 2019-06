Esercitazione antiterrorismo sul litorale romano

Testare le capacità di reazione in caso di attacco terroristico. Per questo i reparti speciali del Nocs della Polizia di Stato e del Gis dell'Arma dei Carabinieri hanno svolto ieri un'esercitazione congiunta.

Terrorismo, esercitazione congiunta Polizia-Carabinieri



E' stato ricreato lo scenario dell'abbordaggio di una nave passeggeri lungo la rotta di navigazione Palermo-Livorno, nel tratto di costa tra Ostia e Civitavecchia, con la segnalazione della presenza a bordo di un gruppo di terroristi con armi automatiche e ordigni esplosivi, che volevano acquisire il controllo dell'imbarcazione e portarla a collisione contro un "imprecisato" porto italiano.

Hanno partecipato gli assetti aeronavali del Comando Operativo Aeronavale e del Centro Aviazione di Pomezia e del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia della Guardia di Finanza e unità navali della Guardia Costiera di Civitavecchia specializzate in SaR d'altura. Le attività sono state pianificate in modo da garantire - spiega una nota congiunta - una preventiva comunicazione dell' esercitazione da parte del comandante della nave ai passeggeri a bordo, con i quali gli operatori del Nocs e del Gis non hanno avuto alcun contatto personale. Tutte le attività addestrative sono state coordinate da un'unità di intervento speciale (Un.I.S.) interforze Nocs-Gis che si è avvalsa anche del supporto operativo aereo del I Reparto Volo della Polizia di Stato e del Raggruppamento Aeromobili dei Carabinieri. Nella Sala Operativa della Guardia Costiera di Civitavecchia è stata costituita la direzione dell'esercitazione.