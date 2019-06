Controlli al Colosseo,fermati 60 abusivi

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Proseguono senza sosta i controlli nell'area del Colosseo da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Solo questa settimana sono stati fermati oltre 60 venditori abusivi e sequestrati migliaia gli articoli illegali tra bottigliette d'acqua, cappelli, souvenir e bastoni per selfie. Quattro le persone denunciate, di cui due in stato di arresto per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

Sono oltre 60.000 gli accertamenti svolti dall'inizio dell'anno a contrasto dell'abusivismo commerciale, nel solo centro storico, da parte della Polizia Locale. Oltre 100.000 su tutto il territorio capitolino. Sono 212 i venditori abusivi fermati in questi primi mesi del 2019, che si vanno ad aggiungere ai circa 500 dell'anno scorso .