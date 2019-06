A clienti pusher,"Non bussà,sbagli"

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Esasperato di essere disturbato dai clienti dei pusher un abitante del residence Bastogi ha messo un cartello sulla sua porta di casa "Non bussà, hai sbagliato". Lo ha scoperto la polizia durante un'operazione antidroga nel corso della quale sono finiti in manette due pusher accusati di aver trasformato un appartamento in un vero e proprio "supermercato della droga". Punto di forza del fortino, oltre ad una porta blindata, l'esposizione dell'appartamento che avendo dei balconi sui tre lati, consentiva alle vedette, "armate di binocolo", di controllare l'intero perimetro. I poliziotti, venuti a conoscenza dell'attività, hanno organizzato una serie di controlli e di servizi volti ad intercettare "i clienti", lontano dall'appartamento, in modo da non destare sospetto e non allarmare i titolari del fortino dello spaccio.