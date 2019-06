Roma: Ponce ceduto allo Spartak Mosca

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - La Roma ha fatto sapere e di aver ceduto a titolo definitivo allo Spartak Mosca l'attaccante argentino, in prestito nell'ultima stagione all'Aek Atene, Ezequiel Ponce. Classe '97, Ponce è arrivato alla Roma nel 2015-16, conquistando uno scudetto Primavera. Successivamente ha militato in Spagna con il Granada, in Francia con il Lille e in Grecia con l'AEK Atene.