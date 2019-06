Raid contro fazione giallorossi,12 Daspo

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Hanno aggredito e picchiato altri ultras della Roma, rei di non essere della loro fazione, poco prima dell'inizio dell'ultimo derby capitolino. Per questo 12 ultras dei gruppi Fedayn e Magliana sono stati denunciati dalla polizia e sottoposti a Daspo. I fatti si svolsero nello stadio Olimpico attorno alle 20.30 del 2 marzo scorso. Una trentina di ultras si scagliarono contro alcuni ultras del gruppo Roma, che occupano la parte bassa della curva Sud, intenti a preparare la coreografia. Il gruppo di trenta ultras prima aggredì i supporter con calci, spinte e pugni, armati di cinte ed aste. I momenti di tensione si spostarono anche fuori gli spalti.

Insomma un vero e proprio raid contro i tifosi del gruppo Roma dettato sia dall'esigenza di avere l'egemonia tra i vari gruppi della tifoseria giallorossa ma anche per impedire a tutti costi l'esposizione della coreografia allestita senza il loro coinvolgimento.