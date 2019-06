Nuoto:Raggi,T.Vergata recupero difficile

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Le vele di Tor Vergata? È un tema complesso: demolirle o costruirle costerà qualche centinaia di milioni. Al momento ci stiamo concentrando sull'impiantistica comunale. È comunque sicuramente un tema, lo stiamo valutando anche con l'università di Tor Vergata, ma il recupero di quel proto-impianto è un'attività molto complessa". Lo dice la sindaca di Roma, Virginia Raggi, rispondendo a una domanda sul recupero dell'impianto denominato 'Città dello sport', rimasto incompiuto. "Stiamo cercando di fare un consorzio con altri enti per cercare di dargli una funzione e iniziare a sfruttarlo. In questo momento la priorità è la ristrutturazione di oltre 160 centri comunali, è più facile concentrarci su Valco San Paolo", ha aggiunto Raggi. Sull'argomento è intervenuto anche il presidente della Fin, Paolo Barelli: "Ho chiesto un incontro alla sindaca per i prossimi giorni per far sì che tra 12 mesi anche il Valco San Paolo sia aperto".