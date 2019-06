Rider: Zingaretti, ok cdm a legge Lazio

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "La decisione del Consiglio dei Ministri di non impugnare la legge della Regione Lazio sulla Gig economy, è un importante passo in avanti. Siamo stati i primi in Italia a realizzare una legge per i lavoratori digitali". E' quanto afferma il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

"Una sfida - prosegue - che abbiamo lanciato nel dibattito politico nazionale e nella quale abbiamo creduto sin dall' inizio, scegliendo con coraggio e grande determinazione, di intervenire per aiutare e dare dignità ai tanti lavoratori della Gig economy, come i rider. Questi lavoratori oggi hanno uno strumento, una legge regionale che li tutela e che dimostra che si può e si deve fare innovazione ma rispettando la sfera dei diritti dei lavoratori. Ora l'auspicio è che le Istituzioni lavorino per mettere in campo una nuova legislazione nazionale a tutela dei diritti dei lavoratori della Gig economy".