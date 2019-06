Ladro 16enne ferito durante furto

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Finisce in carcere il 16 enne rimasto ferito, lo scorso 26 aprile, durante un furto in un'abitazione a Monterotondo, vicino Roma. Il minorenne di origine albanese, che stava mettendo a segno il colpo insieme con alcuni complici (tutt'ora in carcere), venne colpito dai colpi esplosi dal proprietario di casa. Successivamente, secondo quanto accertato dagli investigatori, venne "scaricato" davanti al pronto soccorso dai complici del furto e ricoverato in ospedale. Il proprietario di casa, che ammise sempre di non essersi accorto di aver ferito qualcuno, venne indagato dalla procura di Tivoli per eccesso colposo di legittima difesa. Il gip, recependo le risultanze investigative raccolte dai carabinieri di Monterotondo, ha considerato gravi gli indizi nei confronti del sedicenne, che ora si trova nel carcere minorile di Casal del Marmo, a Roma, dove dovrà rispondere di tentata rapina e lesioni aggravate.