Fondi Lazio: Gdf,danno erariale di 1 mln

(ANSA) - RIETI, 13 GIU - Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Rieti ha concluso un'indagine, su delega della Procura della Corte dei Conti del Lazio, scoprendo un danno erariale di oltre un milione di euro imputabile a diversi esponenti politici in carica al Consiglio regionale del Lazio (tra il 2010 e il 2013) e da una trentina tra segretari generali, consulenti, funzionari e dipendenti dello stesso Consiglio regionale. Gli accertamenti, spiega una nota della Guardia di Finanza, si sono concentrati sui fondi usati dai membri dell'allora Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per consulenze professionali esterne, e sui rimborsi ottenuti dai consiglieri a fronte della presentazione di documenti fiscali ed autocertificazioni. La Finanza ha scoperto che alcune consulenze "non erano mai state svolte mentre altre erano state eseguite in maniera non conforme alla normativa vigente". Così come "ricevute di alberghi, ristoranti e regalie varie".