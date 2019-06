Distrutto dalle fiamme centro anziani

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Incendio nella notte in un centro anziani di via Val d'Ala, in zona Conca d'Oro a Roma. E' accaduto intorno alle 3. Sul posto vigili del fuoco e polizia.

La struttura, ampia circa 200 metri quadrati, è stata completamente distrutta dalle fiamme. Non si registrano feriti.

Da chiarire le cause del rogo. La sindaca di Roma Virginia Raggi e il presidente del Municipio III Giovanni Caudo sono andati questa mattina al parco delle Valli, dove è andato a fuoco il centro anziani. "Siamo venuti con il presidente Caudo per vedere i danni dell'incendio che ha devastato questo centro anziani.

L'impegno che prendiamo come amministrazione capitolina è di mettere i soldi, mentre il Municipio si occuperà del progetto e della gara d'appalto. Lo ricostruiremo", la promessa della Raggi.