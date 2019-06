Roma:Fonseca,creerò qualcosa di speciale

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Sono molto felice di essere stato nominato nuovo allenatore della Roma e desidero ringraziare tutta la dirigenza del Club per l'opportunità che mi hanno concesso. Sono entusiasta e motivato dalla sfida che ci aspetta e non vedo l'ora di trasferirmi a Roma, di incontrare i nostri tifosi, di cominciare a lavorare. Credo che insieme potremo creare qualcosa di speciale". Così, sul sito del club giallorosso, il nuovo allenatore Paulo Fonseca. Portoghese, 46 anni, guiderà la Roma per almeno due stagioni, con opzione per una terza. Fonseca è nato in Mozambico, ma proviene dalla squadra ucraina dello Shakhtar Donetsk, dove ha conquistato coppa e campionato in ognuna delle tre stagioni in cui è rimasto in panchina.