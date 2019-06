Pm, condannare Marra da due anni

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - La Procura di Roma ha chiesto la condanna a 2 anni di reclusione per Raffaele Marra, ex capo del personale del Campidoglio, nell'ambito del processo che lo vede imputato per abuso d'ufficio in relazione alla nomina del fratello Renato, a capo della direzione Turismo del comune di Roma. Si tratta della stessa vicenda per la quale e' stata sotto processo la Raggi poi assolta dall'accusa di falso l'11 novembre scorso.