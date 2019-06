De Rossi verso MLS, va ai Los Angeles FC

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Niente Argentina, niente Boca Juniors. Secondo ESPN, Daniele De Rossi proseguirà la propria carriera giocando nella MLS e indossando la maglia dei Los Angeles FC. Il centrocampista, dopo aver detto addio alla Roma, che non gli ha rinnovato il contratto, è stato a lungo accostato al club sudamericano anche per il rapporto diretto col ds del Boca, Nicolas Burdisso, ex compagno di squadra in giallorosso.

Le ultime notizie provenienti dagli Usa, però, sembrano propendere più per un passaggio di De Rossi alla corte della squadra della città californiana, dove peraltro proprio pochi giorni fa il giocatore è stato in vacanza con la moglie.