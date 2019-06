Accordo Rainbow Magic Trenitalia Lazio per raggiungere il parco divertimenti

Il Nuovo Rainbow MagicLand e Trenitalia Lazio hanno siglato un accordo che rende ancora più fruibile il Parco divertimenti di Roma. L’accordo offre la possibilità di raggiungere direttamente il parco, acquistando sul sito di Trenitaliat un biglietto combinato treno+bus. 34 nei giorni feriali, 24 il sabato e 14 nei giorni festivi: questi i collegamenti che, direttamente dalla stazione Termini, raggiungono Valmontone in circa 45 minuti.

Tre le corse bus da e per la stazione di Valmontone che in soli 15 minuti raggiungono il parco a bordo di un mezzo completamente tematizzato Rainbow MagicLand. Inedita anche la tariffa del biglietto combinato treno+bus a soli 4,5€. Per tutte le informazioni www.trenitalia.com/it/treni_regionali/lazio/rainbow-magicland.html



L’accordo prevede anche un’offerta speciale riservata ai clienti regionali Trenitalia: uno sconto di 10 euro sul biglietto di ingresso al parco sia per adulti che per bambini.

Per usufruire dell’offerta basterà infatti esibire il titolo di viaggio con destinazione stazione di Valmontone, valido nello stesso giorno di ingresso al parco.



L'obiettivo è coniugare il piacere di viaggiare in treno, il mezzo di trasporto a più basso impatto ambientale, a una giornata di divertimento e relax, alla scoperta di tutte le novità del Parco divertimenti più grande del Centro - Sud Italia, quali l’imperdibile attrazione che tutti stavano aspettando: il gigantesco Vulcano Nui Lua, nascosto nell’impenetrabile Tonga, la Giungla di Rainbow MagicLand, la nuova e spettacolare area inaugurata lo scorso aprile. Tonga custodisce al suo interno ben 13 attrazioni a misura di famiglia, pronte a offrire emozioni uniche. Qualche esempio per tutti? Jungle Camp, il playground più grande e più alto d’Italia, con scivoli ed arrampicate avventurose, e ancora Motorgiungla, un vero circuito automobilistico sul quale, dopo uno speciale addestramento di guida, i giovani piloti si cimenteranno per conquistare l’ambitissima patente di guida di Rainbow MagicLand.

Il parco offre anche moltissimi spettacoli live di street animation, ed imperdibili show sempre disponibili all’interno dei due Teatri, come Aladin, la magia del Musical (Gran Teatro) o Camelot, il potere dei quattro elementi (Piccolo Teatro). Il mondo di Rainbow MagicLand non stupisce soltanto con le attrazioni, ma anche con proposte shopping e momenti di relax unici. Non mancano infatti gli invitanti punti ristoro, completamente rinnovati, all’interno dei quali è possibile gustare i cibi più appetitosi avvolti in magiche atmosfere. E poi ancora bar, chioschi ed un’area pic-nic ben attrezzata. All’interno della nuova area Giungla il Camp Bar è stato completamente rinnovato per offrire non solo i panini più golosi di Tonga, ma anche pizza e hamburger, proposte a misura di bambino con snack golosi da passeggio. Nuovissimo anche l’intero chiosco dedicato alla vendita dello Spirello, l’esclusiva patata intera tagliata a spirale e fritta al momento. Le proposte da “acquolina in bocca” sono molteplici: dal self-service del Ristorante Castello con la sua spettacolare vista sul lago, al fast food Boccon DiVino, al bar Cambusa lungo la Main Street... non resta che salire sul treno e raggiungere Rainbow MagicLand!