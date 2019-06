Roma: Pallotta a Londra, aspetta Fonseca

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Il conto alla rovescia è cominciato. La Roma è prossima ad annunciare l'ingaggio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore. I contatti tra il club giallorosso, il tecnico portoghese e lo Shakthar Donetsk sono costanti e vicini alla chiusura tanto che se la fumata bianca dovesse arrivare nel giro delle prossime 48 ore Fonseca si imbarcherà sul primo volo per Londra per raggiungere e conoscere James Pallotta. Il presidente è sbarcato in Europa per prender parte ad alcune riunioni nella City riguardanti il settore ricavi della Roma. Dalla Capitale domani voleranno a Londra vari dirigenti, ma da Trigoria si sottolinea il fatto che in agenda non sono previste al momento riunioni tecniche riguardanti l'area sportiva, e forse per questo alla fine Francesco Totti non raggiungerà in Inghilterra Pallotta e il suo consulente personale, Franco Baldini.