Al Due Ponti la quarta edizione delle Circoliadi

Una bellissima festa dello sport, quella celebrata l’8 giugno al Forum Sport Center, per chiudere le Circoliadi, la manifestazione che ha visto scendere in campo nove importanti circoli della Capitale: Forum Sport Center, Due Ponti Sporting Club, Juvenia Sporting Club, Villa Aurelia Sporting Club, Villa York Sporting Club, Nuovo Tuscolo Sporting Club, Ippocampo Sport Life, Technip Italy Club, Flaminio Sporting Club.



L’ iniziativa è stata fortemente voluta da Walter Casenghi e da Emanuele e Pietro Tornaboni, che, con il prezioso contributo organizzativo di Davide Troiani, hanno voluto permettere agli atleti amatoriali e alle persone che frequentano i circoli di cimentarsi nel proprio sport. Una sfida tra circoli all’ insegna dello spirito olimpico, quindi del rispetto dell’ avversario e dei valori dello sport.

I nove circoli si sono sfidati in sette diverse discipline: nuoto, tennis, calcetto, running, padel, fitness, crossrace e burraco in tre mesi di competizioni, iniziati, il 17 marzo, con la staffetta di nuoto.

Sfide avvincenti ed emozionanti hanno caratterizzato questa edizione delle Circoliadi, ma

tre medaglie d’ oro (padel, tennis e fitness) e tre bronzi (crossrace, calcetto e burraco) hanno consentito al Due Ponti di arrivare alla giornata finale con uno scarto di punti tale da avere matematicamente in mano la vittoria finale. Nonostante questo, la gara di running è stata davvero molto bella, con vari capovolgimenti di fronte, fino alla nona frazione, quando il Due Ponti ha recuperato la prima posizione, difendendola fino alla fine e ottenendo la quarta medaglia d'oro.





Il Due Ponti, dunque, dopo la parentesi dell'edizione 2018, torna Campione, per la prima volta, con schiacciante superiorità ed Emanuele Tornaboni rialza al cielo la coppa, attorniato dagli atleti che hanno reso possibile questo grandissimo successo. Al secondo gradino del podio il Forum S. C. e al terzo Villa York.

In oltre 400 hanno preso parte alla festa di chiusura che è proseguita fino a tarda notte con, al termine, un bellissimo spettacolo pirotecnico.

Appuntamento alla quinta edizione!