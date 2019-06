Taekwondo: Dell'Aquila eliminato a Roma

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Si ferma ai quarti di finale il percorso dell'azzurro Vito Dell'Aquila, nella categoria di peso -58kg, al 'World Taekwondo Grand Prix' che fino a domani vede impegnati al Foro Italico di Roma 256 atleti provenienti da 60 Paesi con l'obiettivo di ottenere punti validi per accedere a Tokyo 2020.

Dell'Aquila, uno degli atleti di punta del gruppo di 14 azzurri e azzurre in gara, è stato sconfitto 10-5 dallo spagnolo Jesus Tortosa Cabrera. Nella stessa categoria, era stato eliminato in precedenza Antonio Flecca, sconfitto 3-2 dall'azero Gashim Magomedov. Domani il pubblico capitolino potrà seguire da vicino anche Simone Alessio, fresco vincitore del titolo mondiale nei -74kg a Manchester contro il giordano Abughaush, campione olimpico a Rio. Il 19enne calabrese dovrà competere nei -80kg dato che la sua categoria non rientra nel programma olimpico.