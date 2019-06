Roma Pride: P&G sfila per l'inclusione

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - La cultura dell'inclusione, nel rispetto della libertà di genere e dell'orientamento sessuale, è anche un valore aziendale, affinché ognuno possa dare il meglio di sé rispettando se stesso: è questo lo spirito che ha portato Procter & Gamble a partecipare oggi al Roma Pride 2019, sfilando a bordo di un carro con il coinvolgimento diretto degli operai degli stabilimenti e della rete di vendita. Mentre tutto intorno è un tripudio di colori dell'arcobaleno, anche il carro di P&G procede con il suo carico di allegria al grido di "We see equal", lo slogan scelto dall'azienda per annunciare la propria partecipazione alla parata capitolina che festeggia 25 anni.

Dopo aver partecipato anche lo scorso anno, nel 2019 P&G sceglie dunque di rafforzare la propria presenza lanciando attraverso il carro un messaggio più incisivo di libertà e uguaglianza. Un impegno che l'azienda declina in vari modi, rivolgendosi a tutti i dipendenti, non solo LGBT, anche in un'ottica di rapporto di parità tra uomini e donne.