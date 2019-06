Nel Lazio 9 sfide, M5S fuori

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Sono nove i grandi Comuni del Lazio che domenica 9 giugno eleggeranno al ballottaggio il nuovo sindaco. M5S è fuori da tutti. Il Pd è in vantaggio nell'entroterra mentre il centrodestra sul litorale. Occhi puntati sull'affluenza, che con l'arrivo della bella stagione, specie sul litorale, potrebbe influenzare non poco il risultato elettorale. Sicura, in ogni caso, la vittoria del centrodestra a Tarquinia che parte favorito anche a Civitavecchia come pure a Nettuno, mentre Tivoli vede in pole per il rinnovo l'uscente amministrazione civica. Centrosinistra avanti invece a Monterotondo, Palestrina e Ciampino, così come a Civita Castellana nel Viterbese. A secco invece il M5s: non solo ha perso le due roccaforti di Civitavecchia e Nettuno, ma non è presente in nessun ballottaggio sul territorio del Lazio.