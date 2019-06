Arrestato stalker, nel '96 uccise agente

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Ventitrè anni fa uccise un ispettore di polizia durante una rapina, ieri è stato arrestato per atti persecutori nei confronti della ex. Il personale della Squadra Mobile di Roma ha rintracciato a Teramo il 45enne romano gravemente indiziato di stalking nei confronti della ex moglie, eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo, condannato a 25 anni per l'omicidio del poliziotto, era tornato libero lo scorso anno dopo che gli erano state concesse misure alternative. Non accettando la fine della storia con la ex moglie, avvenuta 5 anni fa, ha iniziato con atti intimidatori nei confronti della donna e della sua famiglia. Tempeste di messaggi e telefonate a tutte le ore del giorno e della notte.

L'uomo nel giugno 1996, a bordo di un vagone del treno Roma-Pantano, mise a segno con un complice una rapina a mano armata ai danni di alcuni passeggeri. L'ispettore capo della polizia Carlo Tufilli nel tentativo di fermarli morì durante il trasporto in ospedale.