Taekwondo: a Roma 3 giorni di Gran Prix

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Il Foro Italico diventa capitale del taekwondo mondiale, ospitando da domani a domenica i migliori 32 atleti al mondo di ogni categoria olimpica nell'ambito del World Taekwondo Roma Grand Prix 2019. Un evento che vedrà stasera come protagonista anche la scalinata di Piazza di Spagna, che ospita la cerimonia di apertura, e domenica il Colosseo, che sarà sede della premiazione degli atleti.Dopo il successo del tour italiano che ha visto impegnato il Demonstration Team a Torino, Milano, Napoli, Matera e Lecce, è la capitale ad accogliere la squadra dimostrativa coreana che porta un messaggio di pace della Fondazione umanitaria di Taekwondo (THF). Il torneo romano promette tre giorni di agonismo e spettacolo, con in palio punti importanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il Grand Prix di Roma, dopo l'edizione vincente del 2018, si conferma, sottolinea la Fita "evento in grado di valorizzare la disciplina in un contesto unico", con semifinali e finali trasmesse da Sky Sport Arena.