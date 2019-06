Nel Lazio 509 rinforzi forze ordine

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Arriveranno nelle province del Lazio, nei prossimi mesi, 509 rinforzi per le forze dell'ordine. Lo annuncia il Viminale in una nota aggiungendo che presto le province "saranno ancor più rafforzate dai 4.290 Allievi Carabinieri che verranno immessi in servizio entro il 2023 e in quota parte destinati anche in regione". "In particolare - si legge nella nota - un contingente interforze di 292 unità sarà già operativo dal prossimo 1/o luglio nell'ambito del potenziamento degli uffici delle Forze dell'ordine predisposto in vista della bella stagione e finalizzato a specifici progetti individuati dal Viminale. Di questi 219 a Roma, 4 a Frosinone, 51 a Latina, 4 a Rieti e 14 a Viterbo. Ulteriori 217 agenti della Polizia di Stato, assunti a seguito dei concorsi programmati, entro aprile 2020, saranno distribuiti nelle varie questure: 140 a Roma, 20 a Frosinone, 35 a Latina, 10 a Rieti e 12 a Viterbo".