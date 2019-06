Ebrei Roma: in 9.000 al voto domenica 16

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Si terranno domenica 16 giugno dalle 8 alle 22:30 le elezioni per il rinnovo del Consiglio e della Consulta della Comunità Ebraica di Roma. Ad avere diritto al voto sono circa 9.000 ebrei romani. Il sistema elettorale prevede che ogni lista presenti un candidato presidente e una lista di candidati consiglieri che verranno eletti secondo un sistema proporzionale. Al raggiungimento del 45% la lista più votata otterrebbe il premio di maggioranza e la nomina automatica del candidato presidente. Non esiste possibilità di alleanze preventive e qualora nessuna lista raggiungesse maggioranza spetterebbe al Consiglio votare nuovo presidente.

Sei le liste e 135 i candidati. "Per Israele", con Ruth Dureghello, "Ebrei per Roma" con Giorgio Heller, "Dor va Dor" con Alessandro Sermoneta, "Menorah", con Ilan David Barda, "Binah Is Real" con Daniela Pavoncello e "Maghen David" con Marco Sed. Lo spoglio avverrà lunedì 17 giugno.