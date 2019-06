Atletica: Golden Gala, Tortu 5/o nei 200

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Filippo Tortu chiude al quinto posto nei 200 metri disputati sulla pista dell'Olimpico di Roma in occasione del meeting di atletica leggera 'Golden Gala-Pietro Mennea". Il 20nne velocista azzurro ha tagliato il traguardo in 20"36, mancando di un soffio il proprio personale (20"34), stabilito proprio all'Olimpico due anni fa. La gara è stata vinta dallo statunitense Michael Norman in 19"70, davanti al connazionale Noah Lyles e all'ecuadoriano Alex Quinonez (20"17).

Quarto il turco campione d'Europa, Ramil Guliyev (20"35).

"Naturalmente non sono soddisfatto di quello che ho fatto, avrei voluto fare una gara migliore, ora devo capire cosa ho sbagliato, perché so di valere di più. Forse ho corso troppo pensando, però non si può sempre fare il personale - le parole di Tortu -. Ho gareggiato assieme ad atleti di livello mondiale, sono arrivato molto vicino a Guliyev e questo mi basta. Vado via non soddisfatto, ma non abbattuto".