Atletica: Golden Gala, Tamberi è quarto

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Gianmarco Tamberi chiude al quarto posto la gara del salto in alto della 39/a edizione del 'Golden Gala-Pietro Mennea'. Allo stadio Olimpico, l'atleta azzurro, con in tasca il titolo europeo indoor di Glasgow, si ferma a 2,28 metri, alle spalle dell'ucraino Bohdan Bondarenko (2,31), del siriano Majd Eddin Ghazal (2,28) e del bielorusso Maksim Nedasekau (2,28). "Non male come prestazione, penso sia la mia seconda migliore prestazione all'esordio stagionale. Non posso dire che è andata male, quindi - le parole del 27enne marchigiano -. Sono a un bivio molto vicino, sto cercando delle cose che appena trovo schizzo. Mi spiace che stasera non sono riuscito a fare salti con continuità, ma capita a inizio stagione. Ma ripeto, 2,28 va bene come inizio".