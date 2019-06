Ass.Presidi, sos cumuli davanti a scuole

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "Ci arrivano numerose segnalazioni da parte di scuole, soprattutto elementari e medie, sulla presenza di cumuli di immondizia. Una situazione che ci allarma ancor più rispetto a quella di quest'inverno, in quanto sta arrivando il caldo estivo che rende maleodoranti i rifiuti non raccolti". Lo afferma il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio Mario Rusconi. "Rivolgiamo un appello al sindaco Raggi affinché mobiliti tutti i municipi e le strutture dell'Ama per rendere vivibile la situazione delle scuole a pochi giorni dalla loro chiusura. Quest'estate suggeriamo poi di mobilitare i vari municipi anche affinché eseguano le riparazioni e ristrutturazioni necessarie approfittando della cessazione della didattica e dell'assenza degli studenti", conclude.