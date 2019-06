14enne denuncia padre violente a Roma

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Dopo l'ennesimo violento litigio con il padre e le botte ricevute, una 14enne è fuggita da casa e ha deciso di denunciare l'uomo. E' accaduto a Roma. Trasportata in ospedale, è uscita dal pronto soccorso con una prognosi di diversi giorni. Ad aspettarla i poliziotti del commissariato Vescovio, diretto da Mario Spaziani, a cui ha chiesto di non riportarla a casa. La giovane è stata portata in una struttura di accoglienza, in attesa di essere ascoltata, in audizione protetta. Anche il fratello ha raccontato di aver subito violenze e ha ottenuto di essere collocato nella stessa struttura. Il gip Nicolò Marino ha emesso un'ordinanza di misura cautelare nei confronti del padre che è stato allontanato con divieto di avvicinarsi ai figli. Il Tribunale dei Minori ha disposto per entrambi i genitori la sospensione della responsabilità genitoriale e nominando un tutore provvisorio.