Spara a vicino di casa e si costituisce

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - Ha staccato la corrente al suo vicino, con cui non andava d'accordo, e quando l'uomo è uscito per controllare cosa era successo, gli ha sparato. E' accaduto nella notte in un palazzo di via dei Dalmati, nel quartiere San Lorenzo a Roma. A dare l'allarme alcuni condomini che hanno segnalato di aver udito colpi d'arma da fuoco. A quanto ricostruito, l'aggressore ha esploso tre colpi che hanno centrato il vicino alla spalla e a una mano. Il ferito è stato trasportato in ospedale mentre l'aggressore si è costituito al commissariato San Lorenzo. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio.