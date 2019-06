Cucchi: la sentenza a novembre

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - È durata pochi minuti l'udienza di oggi del processo per la morte di Stefano Cucchi; solo il tempo per valutare e acquisire una serie di documenti proposti dal pm, per sentire uno dei testimoni delle difese presenti (per quattro non c'era prova dell'avvenuta ricezione della convocazione in aula) e per completare il calendario delle prossime udienze.

Allo stato sono nove le udienze che sono state fissate: almeno tre rivestono particolare importanza, ovvero quelle del prossimo 14 giugno (data nella quale si affronterà in aula la questione medica), quella del 19/7 (per la requisitoria del pm) e, dopo 4 udienze dedicate alle difese, la data del 26 novembre che dovrebbe essere quella che porterà alla sentenza.