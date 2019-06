"Tutti per Roma",protesta in Campidoglio

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Hanno debuttato ad ottobre con lo slogan Roma dice basta divenuto hashtag. Ora tornano il 7 giugno sempre in piazza del Campidoglio con il grido Ricominciamo Roma.

Loro si definiscono la società civile che "non si rassegna ad una destra che vuole far leva sulla disperazione e sulla rabbia causate dallo scempio compiuto dalla giunta Raggi e ad una sinistra che non sembra in grado di reagire adeguatamente con idee ed energie nuove". Così con un tam tam sui social chiamano a raccolta o "i cittadini romani non si rassegnano al disastro" per il giugno dalle 18.00. "Roma ce la può fare, se noi lo vogliamo. Non sappiamo quando saremo chiamati a nuove elezioni, ma il momento per definire qual è la città che vogliamo è adesso. Il 7 giugno presenteremo 7 principi di azione dai quali ripartire", dicono gli organizzatori.