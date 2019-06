Roma su Ten Hag ma Ajax dice "no"

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "La Roma ha compiuto un inutile tentativo di ingaggiare Erik Ten Hag dall'Ajax". Arriva dall'Olanda la notizia dell'interessamento dei giallorossi per il tecnico dei Lancieri. A riportare del contatto tra i due club è il principale quotidiano olandese 'De Telegraaf' secondo cui è stato poi il ds della società di Amsterdam, Marc Overmars, a rispondere con un netto rifiuto. L'intenzione del dirigente infatti è quella di prolungare il contratto di Ten Hag che scadrà nel 2020. Secondo il giornale, inoltre, la direzione sportiva dell'Ajax avrebbe chiuso la porta alla Roma anche perché ancora amareggiata per il modo in cui è stata condotta, e poi abbandonata, la trattativa dell'estate scorsa per l'acquisito di Hakim Ziyech.