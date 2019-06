Corpo carbonizzato a Trigoria, è giallo

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Un corpo carbonizzato è stato trovato nella tarda serata di ieri su via di Trigoria a Roma dove i vigili del fuoco erano intervenuti per spegnere un incendio di rifiuti. Secondo quanto si è appreso, il cadavere era accanto alla carcassa di un furgone. Il corpo non è stato ancora identificato. Da stabilire se si tratti di un uomo o di una donna e le cause del decesso. Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile e del commissariato Spinaceto. Non si esclude nessuna ipotesi.