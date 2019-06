M5S,a Saxa Rubra solo trasbordo rifiuti

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - "Voglio rassicurare i cittadini di Saxa Rubra e i lavoratori della zona. Non ci sarà nessuna discarica, nessun tipo di impianto di smaltimento dell'immondizia, nessun Tmb!". Così su fb il capogruppo M5S in Campidoglio Giuliano Pacetti. "A Saxa Rubra c'è solo uno dei punti in cui avviene il trasbordo. Cos'è? Il trasferimento dei rifiuti da camion più piccoli a camion più grandi. Nessuna discarica, nessun sito di stoccaggio. Niente di niente. Stop agli allarmismi inutili", scrive.