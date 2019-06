Golf a scuola, il green guarda al futuro

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Sorrisi e divertimento, voglia di crescere ed emergere. Insieme. Al Marco Simone Golf & Country Club, teatro della Ryder Cup 2022, con "Golf a scuola" il domani è già qui. Dai banchi al green. Nel circolo della famiglia Biagiotti sessantasette ragazzi coinvolti nel progetto quadriennale della Federazione Italiana Golf (Fig) e l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS), con il patrocinio del Coni e del CIP - e il supporto del Miur -, hanno toccato con mano l'esperienza del golf. Dalla teoria alla pratica, tra swing e putt. La gioia dei giovanissimi studenti dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Guidonia Montecelio (Roma) ha contagiato tutti. Da Lavinia Biagiotti, che ha fatto gli onori di casa spiegando come i giovani "siano il progetto più bello in vista della Ryder Cup 2022. Perché il vostro sorriso è la nostra felicità".