Arrestati due topi d'appartamento

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Arrestati dalla polizia due cittadini georgiani per rapina aggravata in concorso.

Ieri notte, in seguito alla segnalazione della sala operativa, una pattuglia del Commissariato Tor Carbone diretto da Antonino Russo è intervenuta in via Ciaffi per la presenza di forti rumori all'interno di un appartamento. I poliziotti sono saliti e hanno riscontrato che la porta d'ingresso era socchiusa. Una volta all'interno, gli agenti hanno colto in flagranza due uomini, a rubare. I due hanno cercato di aggredire i poliziotti opponendo resistenza al fermo. Grazie all'ausilio di una seconda pattuglia del Commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, sono stati bloccati ed identificati. Accompagnati negli uffici di polizia, dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso.

All'interno dell'abitazione sono stati trovati numerosi arnesi atti allo scasso. Proseguono le indagini per l'identificazione di un terzo complice riuscito a fuggire calandosi su una tubatura dell'appartamento.