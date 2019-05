Pallotta, qui per vincere non per soldi

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Sono fermamente convinto che prima di questa stagione, almeno negli ultimi 4-5 anni, abbiamo allestito squadre molto competitive e desiderose di vincere. Ci siamo qualificati con regolarità in Champions League ma non è stato sufficiente per vincere un trofeo. Questo è un mio grande rimpianto, perché alla fine il motivo per cui sono qui è vincere trofei". Così il presidente della Roma, James Pallotta, nella lunga lettera pubblicata sul sito giallorosso. "Con i miei investitori, ho versato centinaia di milioni e ne ho già speso probabilmente quasi 90 in un progetto per lo stadio che avrebbe dovuto essere approvato anni fa: uno stadio che assicurerebbe benefici alla Roma, alla città e al calcio italiano. Se qualcuno pensa che io sia interessato solo a fare soldi con la Roma, non potrebbe commettere errore peggiore". "Non ho mai preso uno stipendio. Non ho mai tirato fuori un soldo dalla squadra. Non ricavo nulla dalle cessioni dei giocatori. Non prendo un centesimo" conclude.