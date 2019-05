Roma:Ambiente e Rifiuti per 2 assessori

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Ho voluto mantenere la delega per il tempo necessario a riorganizzare alcune cose in assessorato, ci tenevo a mettere in fila i pezzi. A brevissimo arriveranno le nomine, confermo che saranno divise in due assessorati distinti, una per il verde-ambiente e una per i rifiuti". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi, nel corso di una conferenza stampa a Villa Borghese, risponde in merito alla casella rimasta vacante in giunta dopo le dimissioni dell'assessore Pinuccia Montanari che aveva entrambe le deleghe ai rifiuti e al'Ambiente.

Sull'ipotesi che a ricoprire uno dei due ruoli arrivi l'ambientalista pentastellato Dario Tamburrano (non riconfermato al Parlamento Europeo) Raggi invece non ha risposto.