Raggi, al via restyling parchi e ville

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Dodici milioni di euro per la riqualificazione di parchi, giardini e ville storiche: da Villa Sciarra a Villa Fiorelli, da Parco Nemorense a Villa Pamphilj a Villa Borghese. A presentare l'operazione di restyling del verde pubblico stamani la sindaca di Roma Virginia insieme al presidente della commissione Ambiente Daniele Diaco (M5S). Delle 20 gare per il restyling di altrettante aree verdi, alcune sono state già completate, altre sono in fase di aggiudicazione, come spiega il Campidoglio: "Si tratta di interventi attesi dai cittadini da tempo, in alcuni casi addirittura decenni". La sindaca ha anche annunciato l'arrivo di nuovi cestini per l'immondizia in ferro nel centro storico in sostituzione dei bustoni di plastica trasparenti introdotti alcuni anni fa in seguito all'allerta terrorismo. "Finalmente nel centro di Roma metteremo nuovi cestini in ferro per sostituire quelle orribili buste di plastica trasparenti che spesso si rompono lasciando cadere a terra i rifiuti" scrive la sindaca su Fb.